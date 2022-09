David Guetta anunció nuevo concierto en Chile luego del sold out en 2 horas

En menos de 2 horas el DJ francés David Guetta –autor de éxitos como Without You, Memories, Titanium y Play Hard– agotó las entradas para su presentación en nuestro país el próximo jueves 05 de enero de 2023. No obstante, anunció otra fecha para un día antes.

Los tickets estarán a la venta durante este viernes a las 18 horas a través del sistema Punto Ticket. El icónico DJ vendrá luego de 10 años a Chile.