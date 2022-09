“Que se vaya a la crest...”: El potente veredicto de Carmen Gloria Arroyo a la infidelidad de Cristián de la Fuente

El video grabado en México, donde aparece el actor Cristián de la Fuente besando a una chica que no es su esposa Angélica Castro, se convirtió en el escándalo de la semana en Chile. Por lo mismo ha sido tema obligado de cuanto programa de televisión, radio y redes sociales existe.

Desde la doctora María Luisa Cordero hasta Raquel Argandoña, todo Twitter, Instagram y TikTok, han opinado al respecto y ahora apareció un último análisis de la situación realizado por Pamela Díaz y la abogada Carmen Gloria Arroyo, quien es conocida por ser una mujer de armas tomar.

Quizás por eso La Fiera la invitó a conversar en un live que emitió a través de su Instagram y le preguntó que pensaba sobre la infidelidad del actor nacional. La respuesta de Carmen Gloria fue tan potente que varios medios como La Cuarta la replicaron.

“Ayer me agarré con un amigo, porque me dice ‘ay, son más papistas que el Papa, ¿a quién no le ha pasado? Estaba curado’. Y yo le dije ‘a ver, ¿curado no vale?’”, dijo de entrada la abogada.

“Curado vale doble, a estas alturas de la vida, después de tantos años viviendo con una persona, si ya no te son leales, no lo fueron nunca. Que se vaya a la cresta. Yo soy bien tajante” , aseguró la actual rostro de TVN.

La tajante reflexión de La Jueza

Como en este tema de las infidelidades amorosas nadie tiene tejado de vidrio, fue la propia Pamela Díaz, quien continuó la reflexión al respecto recordando su propia historia.

“Cada relación es un mundo. A mí me han cag... muchas veces y me imagino que a mucha gente también. Es muy distinto tener que enterarte de que te cag..., que verlo. Al momento de verlo, digo ‘puta la hu...’, te da más rabia, porque quedas como hue...”, confesó.

La declaración de La Fiera hizo que Carmen Gloria alzara la voz para realizar la siguiente reflexión:

“Uno fantasea siempre para el lado que le conviene, uno va justificando, pero cuando la evidencia empírica está ahí, es mucho más potente”, declaró la animadora de Carmen Gloria a tu servicio.

La abogada agregó que: “Yo creo que afecta mucho el minuto en la vida en el que estás, porque si estás recién empezando la relación es como ‘pucha, estábamos acomodándonos’, pero cuando llevas tanto tiempo con una persona, se te derrumba todo. A mí se me derrumbaría todo”.

Al final, Pamela Díaz le preguntó directamente si perdonaría a su pareja si es que le ponen el gorro, y la jueza de TVN fue bien clara en su respuesta:

“Bajo ningún motivo. Con la edad que tengo, en la parada en la que estoy… si estoy aquí es porque quiero, no porque necesito estar con esa persona. Quiero pasarlo bien, me siento comprometida y soy leal y quiero también que la otra persona lo sea conmigo”, aseguró.