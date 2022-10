Boric sobre el rol de Siches en el Gobierno: “Yo estoy muy orgulloso de haberla considerado”

El Presidente Gabriel Boric ofreció una reflexión del rol y la salida de la exMinistra del Interior, Izkia Siches, en el foro “El reto social de América Latina’”, organizado por el medio español “El País”. Dentro de la conversación con la periodista Pepa Bueno, él habló de diversos tópicos como la delincuencia, el plebiscito de salida que terminó con el Rechazo de la propuesta Constitución, la preocupación del incremento de la extrema derecha y el rol de Siches en el Gobierno.

Sobre la salida de Izkia Siches del Gobierno, él señaló que, “es muy doloroso porque siempre se forman complicidades, recién estaba hablando con ella. Yo estoy muy orgulloso de haberla considerado. Sé que ella hizo un gran esfuerzo y no me cabe duda de que va a tener otros espacios para colaborar en el futuro en el gobierno, y no solo ella, sino de seguro otras personas que salieron en este cambio de gabinete”, según lo recopilado por T13.

El rol de la exministra del Interior fue sumamente criticado en los primeros meses del Gobierno debido al alza de la delincuencia y los ataques en la región de la Araucanía. Esto terminó con la salida de Siches a principios de septiembre y fue reemplazada en la cartera por la exalcaldesa de Santiago, Carolina Tohá.

Al momento de hablar sobre su relación con la nueva vicepresidenta, Boric señaló, “Nuestra generación se formó de una manera sin diálogos con quienes habían tenido antes cargos de responsabilidad en la historia de Chile, entonces fue muy intuitivo. Yo, una de las cosas que aprendí, es que es necesario romper los fantasmas y generar ese vínculo; y en eso, el aporte que está haciendo hoy Carolina Tohá, por ejemplo, como ministra del Interior, es tremendamente importante”.