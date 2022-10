Ellos son los más celosos del horóscopo

Los celos son un arma de doble filo que puede convertirse en el enemigo de cualquier tipo de relación, pues no solo se limita al amor entre parejas, sino también al de amigos, padres, hijos o hermanos. Esto es una respuesta emocional, que florecen cuando la persona sospecha que la confianza puede estar siendo vulnerada.

Estas emociones salen a la luz cuando la persona no tiene suficiente autoseguridad, y viene determinado también por las vivencias pasadas que pudieron marcarla, tanto en su niñez como en las otras etapas de la vida. Ellos crean un sentido arraigado de pertenencia hacia el otro que, a veces, suelen confundir con muestra de amor.

¿Cuándo son peligrosos los celos? Pues las señales de alerta son cuando el celópata, de forma extrema y que incrementa la intensidad con el pasar del tiempo, se comienza a crear ideas falsas en su cabeza que está totalmente alejado de la realidad que se vive. Además, no hay poder ni persona que lo convenza de que lo que piensa o dice no tiene lógica. Tienden a ser posesivos y buscan disponer de su pareja como si fuera un objeto.

Tanto hombres como mujeres se pueden convertir en celosos patológicos. Foto: bing.com/images.

Hoy te contamos, quienes son los más celosos del signo del zodiaco: Piscis, Libra, Capricornio y Escorpio. Sin embargo, esto no quiere decir que todos ellos son así, recuerda que una relación libre de celos, en donde haya honestidad, confianza, respeto mutuo y cariño es una relación más sana y consolidada y, sobre todo, ¡la disfrutarás mucho más!

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Los nacidos bajo este signo de agua son considerados los más celosos de todo el horóscopo. Ellos entregan todo cuando se enamoran, pero tienen problemas en confiar en los demás y eso incluye a su pareja. Ganar su confianza debe ser considerado un trofeo. Ellos siempre están pensando mal, porque temen a ser lastimados, a perder lo que más quieren, por eso “lo cuidan” tanto.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Siempre buscan tener la atención y cuando sienten que no centro de atracción de su pareja, comienzan a ver fantasmas donde no los hay. Son capaces de crearse una película en sus mentes. No les gustan que les lleven la contraria, por eso cuando su pareja opina diferente, piensa que está siendo influenciada por terceros que están metidos en la relación.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Siempre está pendiente en los detalles, es por esto que cuando detectan un cambio mínimo en la rutina u otros aspectos de la vida de su media naranja, las alarmas se encienden. Es muy sigiloso y cuidadoso, por eso cuando su pareja tarda en detectar que está siendo espiada. Es capaz de celar hasta de la familia.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

A los libranos no les gustan mucho las muestras de cariño de otros hacia su alma gemela. Pueden tolerar saludos y algunos mensajes, pero cuando los abrazos o besos en las mejillas aparecen, pues no duda en pensar que algo está mal, aunque no sea así. Tiende a poner las condiciones desde el inicio de la relación, por lo que si esto no es respetado, representa una burla para él.