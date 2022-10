La costumbre fue más fuerte: Leo Rey sube video celebrando primer día sin mascarilla

El cantante y exvocalista del grupo de cumbia La Noche, Leo Rey, subió un TikTok celebrando el primer día sin mascarilla. A partir del 1 de octubre, el Ministerio de Salud informó a todos los habitantes que se acabó el uso obligatorio de cubre bocas en espacios cerrados y junto a la exigencia del pase de movilidad.

Una narración en el video del cantante comienza, “primer día sin mascarilla, yo”, mientras mostraba la ruta de su caminata. Luego, Leo Rey celebra diciendo, “sí primer día ya sin mascarilla”, vuelve la cámara a su cara para revelar su rostro todavía con mascarilla y termina con un “ah, chu***”.

El video se llenó de comentarios empatizando con el exvocalista de La Noche, “la costumbre” junto a emoticones riendo, “yo el lunes” publicó otro usuario, y “X2, yo viendo el video y pensando… no creo que Leo ande con mascarilla, me toco la cara y yo ando con mascarilla, la costumbre”, escribió una seguidora.

El cantante estuvo este viernes invitado en el programa de conversación “Podemos Ha

blar” de Chilevisión. En este espacio, él se sinceró sobre su vida privada al contar que su pareja se enamoró de su mejor amiga. “Yo la invitaba a jugar play, pasábamos el tiempo y pasó...ahora me lo tomo con humor, pero antes pensaba qué hice mal. Hoy estoy tranquilo porque me gusta que haya encontrado el amor, lástima que no fue conmigo”, explicó Leo Rey.

Aseguró que “ella está feliz, por supuesto que fue algo que no me esperaba y no es que me haya dolido el ego o algo así, fue raro entenderlo, pero lo vi por el lado positivo y no me podía oponer al amor”.