Natalia “Arenita” Rodríguez: “Qué bueno que se hayan dado cuenta y que el tiempo me dio la razón”

Natalia “Arenita” Rodríguez participó del primer capítulo de la segunda temporada del podcast “El amor de mi visa”. En este espacio la exchica Yingo tocó distintos temas como los problemas con Karol Dance, su paso por el programa y el estigma del cual fue víctima en los años de las tribus urbanas.

Ella recuerda su estancia en el espacio juvenil como una experiencia tanto positiva como negativa, ya que este reconocimiento le llevó a ganarse el cariño de la gente, quienes le hablaban como si la conocieran de toda la vida. Sin embargo, los aspectos negativos le afectaron demasiado y no fueron pocos, ella recordó la sobreexposición que tuvo su vida personal y las desgastantes horas del programa. Cuando el programa se fue a Viña del Mar, los turnos eran de 8 am a 3 am, y así todos los días y los fines de semana.

“Arenita” habló también de la competitividad que existía entre las mujeres del programa, “si bien antes tenía problemas de inseguridad con mi cuerpo, estar en el programa fue peor. Era estar constantemente comparándote con el resto, la que se ve mejor baila al medio, eso de codazos, super toxico el ambiente. Había que estar dispuesta a que todo el mundo opinara y te tratara como un estropajo porque tú te lo buscaste”, mencionó.

Rodríguez ahondó en el desgaste que sufrió por el escrutinio que vivió durante Yingo mientras vivía una crisis en su salud mental, “a mí se estigmatizó porque yo tuve problemas con mi salud mental, producto del estrés y ahí es cuando el otro se aprovechó me dejó casi de loca. Una vez me trató como de interdicta en una entrevista, que es una palabra que ocupan los abogados, para denominar a una persona que está mentalmente, no se puede defender por sí misma, no puede poseer cosas, qué sé yo. Ahí aprovechó su semestre de abogado y usó esa palabra”, contó.

Además, recordó cómo fue el momento cuando se enteró que estaban funando a su ex en Chile mientras ella estaba fuera del país, “me empezaron a mandar videos, despierto y veo en mi celular y me mandan videos, pancartas que decían ‘Chú**** Karol Dance’. Me acordé de un dicho, ‘verás el cuerpo de tu enemigo por fuera de tu puerta’, relató riéndose. “Me maté de la risa en ese momento, pero como que de cierta forma qué bueno que se hayan dado cuenta y que el tiempo me dio la razón. Las personas no me creían lo que me pasó”, agregó.

Natalia Rodríguez afirmó que ya no sigue en contacto con sus compañeros del programa ya que ella había cambiado mucho tras su estadía en Dinamarca, y ellos seguían en la misma. También descartó volver a la televisión ya que se han abierto nuevas formas de comunicación, cosas más libres donde pueden expresar sus puntos de vista de manera más abierta.

