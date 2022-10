Helhue Sukni se emocionó hasta las lágrimas tras el regalo de su hija: “Me da pena porque se me fue de la casa”

Durante ese sábado, Helhue Sukni decidió celebrar sus 57 años acompañada de sus tres hijas, Fadwa, Widad y Sami, y una de ellas llegó a emocionarla con su regalo.

A través de una video en su cuenta de Instagram, la conocida abogada mostró todos los obsequios que le dieron sus cercanos, destacando los de sus retoñas.

Sin embargo, uno de ellos le llegó al corazón, puesto que mientras habría el regalo que le dio Wildad -la joven que hace unas semanas se independizó”- el último fue una fotografía de ambas.

“Para tu velador. Para que me veas todas las noches y las mañanas al despertar ya que no estoy ahora en la casa. Te dice que no te maquilles”, bromeó la joven.

A Helhue se le llenaron los ojos de lágrimas, y posteriormente se abrazó con Widad: “Me da pena porque se me fue de la casa”.

Finalmente, la profesional siguió mostrando sus regalos de cumpleaños, en tanto sus hijas intentaban limpiar su maquillaje corrido por el llanto.