“Me tiraron un vaso de copete, me tiraron al piso”: El supuesto round entre Vale Roth e Ignacia Michelson

Un supuesto round se habría dado anoche entre la reconocida figura de la farándula nacional, Vale Roth, y la exchica reality, Ignacia Michelson, en una disco. La gimnasta relató los hechos en sus historias de Instagram, en donde no se aguantó ni una, solo no reveló el nombre de la involucrada.

“Me tiraron un vaso de copete, me tiraron al piso, yo me paré dignamente y me fui de ahí. Tampoco me puede meter con minas que andan reventando a hue****, son delincuentes, se juntan con narcotraficantes y estafan a gente. Yo con ese tipo de minas no me puedo meter, pero bueno está todo bien, tenía un poquito de calor, así que gracias por tirarme ese vaso de copete en la cabeza”, contó Roth.

Esto no paró ahí, porque la exchica Yingo tenía muchos descargos “lo más divertido es que me estuvieron mirando toda la noche, o sea, hue** pobrecitas. En vez de carretear y pasarla bien, estuvieron todo el rato mirándome, así pero pendiente de mí, toda la noche, ay qué atroz. Como estoy condicional casi tengo que dejar que me peguen, terrible”, agregó.

Finalmente, terminó amenazando con una demanda, tal como Luli, tras esta pelea, “en todo caso, la que me hizo eso, no tiene idea la demanda que le va a llegar, ‘¡Demanda!’, pero por otras cosas que salió hablando de mí. Cree que se las va a llevar pela’, además se la va a juntar lo que me hizo ayer”, sentenció.

Después, la gimnasta lamentó el lugar al que fue y al sector en donde todo esto ocurrió, “lo peor es que todo esto pasó en el Súper VIP, rotería, siempre ha sido una rotería el Súper VIP. Por eso, siempre prefiero estar abajo con toda la gente porque en el VIP es donde está la gente más cuma, chana del mundo”.

La cuenta de Instagram, biitchpostingcl, recopiló el testimonio de la supuesta contraparte en este lío, la exAcapulco Shore, Ignacia Michelson, quien en un video borrado dio su versión de los hechos, “a ver mis amores, ustedes me conocen, primero que nada, yo no tomo en la disco, una solo tomo tequila, es imposible que yo le haya tirado copete”, contó.

“La que me molestó todo el rato fue ella, los guardias la echaron a ella porque me estaba molestando a mí, y después ella ‘ay Nacha quiero hablar contigo’, después se hace la que me va a demandar. Mi amor yo no ando en auto clonado, yo si tengo que admitir que estuve con un ladrón o con un narcotraficante, lo admito, porque me da lo mismo, pero tú con cuántos ladrones y narcotraficantes has estado en tu vida, agregó”.