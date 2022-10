Mujer le regala entradas al Mundial de Qatar a su esposo para estar más tiempo con su amante

Una mujer reveló que le regaló entradas al Mundial de Qatar a su esposo con un único fin: poder de esta manera pasar más tiempo con su amante. Al respecto, reveló al diario británico Metro que gastó miles de dólares en el obsequio, y así podrá disfrutar con más tranquilidad la compañía del otro hombre.

En ese sentido, la mujer indicó que lleva 17 años de matrimonio y que aprovechara de pasar las dos semanas que su esposo estará en el Mundial, para compartir con su amante.

Al respecto, aseguró que la infidelidad “realmente ha favorecido nuestra relación”, aludiendo a su cónyuge.

¿Cómo conoció a su amante?

La mujer contó al citado medio que a su esposo lo conoció gracias a amigos en común y que “me trató como a una princesa cuando lo conocí y nos enamoramos muy rápido”.

Mientras que a su amante lo conoció a través de un sitio web de citas para personas casadas.

“Me registré como miembro, y sé que suena tonto, pero casi instantáneamente hicimos ‘clic’”, remarcó la mujer.

“Ha sido emocionante, como un romance adolescente y ambos sentimos exactamente lo mismo al respecto”, relató.

Sobre la relación su amante, aseguró que le ha dado “una nueva oportunidad de vida”. “Mi esposo incluso ha comentado que me he visto mucho más feliz y menos estresada en los últimos meses, y es verdad. Mi amante me entiende de manera diferente, y solo somos él y yo en nuestra propia burbuja”, expresó.

Por último, indicó que lleva con el otro hombre cerca de cuatro meses de relación y que “saca a relucir un lado mío que no he visto en mucho tiempo”.