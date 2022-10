Novia fue plantada el día de su matrimonio pero decidió realizar la fiesta de todas maneras

El pasado 19 de septiembre mediante Instagram se dio a conocer el peculiar caso de Kayley Stead. Y es que el día de su boda fue plantada por el futuro esposo. Pese a esto, la mujer no dejó que esta situación le arruinara el día y decidió festejar de todas maneras con su familia y amigos.

“Por extraño que parezca, no había querido publicar nada aquí porque Instagram contiene todas las fotos y recuerdos que compartí mientras me preparaba para el día de mi boda” . Sostuvo la novia en su cuenta de la red social.

“Desafortunadamente, las cosas no salieron según lo planeado y terminé quedándome sin mi pareja el día de nuestra boda, pero afortunadamente no estaba sola. Estaba rodeada de familiares y amigos increíbles, que se quedaron a mi lado todo el día y me levantaron cuando me caí (sin juegos de palabras, en realidad me caí)”, agregó Kayley.