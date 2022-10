¿Lo habrá sacado de quicios?: Niño Poeta compartió “logro” tuitero contra J.A. Kast

El exNiño Poeta, Jorge Rivas, celebró en redes sociales haber sido bloqueado en Twitter por el excandidato José Antonio Kast, compartiendo el pantallazo con la información “@joseantoniokasta te bloqueó. No puedes seguir ni ver los Tweets, porque te ha bloqueado”, dice la captura.

“Gracias, a todos quienes me acompañaron en el proceso para lograr esta meta”, escribió junto a la imagen sumó casi 20 mil corazones y mil comentarios, tanto de adherentes como detractores.

“Tienes que haber sido grosero”

“A Kast le dices “feo” y te bloquea. Generación de greda, no da para cristal”, “Esta bien Jorge algo que puedas celebrar ya que no gano el Apruebo esta bien que te alegres por weas”, “En vez de andar hinchando deberías cuidar tu salud, coma bien y haga ejercicio, es probable que muchos niños te vean como un referente, sería bueno algo de disciplina.”, “Para que él te bloqueara, tienes que haber sido bastante grosero y por otra parte, si no te gusta por que no lo bloqueaste tu? O la idea era publicar esta avisito?”.

Posteriormente, el joven que hizo campaña por el Apruebo explicó por qué se jactó de haber sido bloqueado, señalando “Me jacto porque es un descanso mental dejar de leer mentiras y arbitrariedades”, respondió recibiendo otros comentarios a de “apruebo y rechazo”.

“Eres un bebé aún, para ser realmente cool debes estar bloqueado por Kast y Jadue, ahí serás de verdad! Antes, era uno más del montón!” “No es mucho el esfuerzo, este pelotudo de kkst bloquea a todos”.

“Eso era una meta? Que pobreza tu tweet! Si ese es tu nivel de metas quiere decir que eres muy limitado. Porque que te bloquee JAK sea tu meta es muy tonto. Basta con no seguirlo y no leerlo”.

“Que un ex presidenciable no tenga forma de controlarse y que prefiera bloquear una opinión distinta que incluso proviene de un joven de 13 años es realmente increíble. Kast conchetumare vales callampaaaaaa”.