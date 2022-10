“Me importa una raj...”: Paty Maldonado sobre la salida de Mirna Schindler de Canal 13

En el nuevo capítulo de “Las Indomables”, Paty Maldonado decidió lanzarle en contra de Mirna Schindler, quien hace solamente unos días fue desvinculada de Canal 13.

Todo comenzó cuando Cata Pulido le consultó a la opinóloga su opinión sobre la salida de la periodista del matinal “Tu Día”.

“Me importa una raja, no me interesa, yo la encontraba tan sesgada en sus hue...”, inició su descargó la exMucho Gusto.

Posteriormente, Maldonado aseguró que: “Ella siempre estuvo a favor del gobierno, incluyendo las cag... que el gobierno se mandaba, poco objetiva ella como periodista, no sé si es periodista. Sabemos todos que la hija está metida ahí, entonces está ese compromiso también”, expresó.

Cabe recordar que la hija de Mirna Schindler, Javiera Corvalán, trabaja como asesora de Camila Barros en el Ministerio del Interior. Según las palabras de la cantante, la comunicadora habría ayudado a la defensora a ingresar a la cartera.

Finalmente, Paty Maldonado criticó al excanal del angelito. “No va a hacer ninguna falta ahí, porque ella no aportaba son personas que no aportan a un programa, porque no son conductoras, porque no son animadoras, hasta cuando mier... les voy a decir. Se calientan de repente con alguien y las llaman para animar, para animar tienen que ser animadoras o conductoras, por favor”, sentenció.