“Ni disculpas ni nada, al contrario, me insultó”: Fran García-Huidobro funa a conductor de una grúa tras choque

Durante este lunes 3 de octubre, Fran García-Huidobro utilizó sus redes sociales para hacer un fuerte descargo tras ser chocada e insultada por un conductor de una grúa.

“Este inconsciente se ‘equivocó de pista’ y para arreglarla me tiró directamente a una cuneta, ni disculpas ni nada, al contrario, me insultó a mi. En verdad, pudo ser más grave. Iba sin patente a la vista”, escribió a través de su cuenta de Instagram.

Posteriormente, y luego de unas horas, la jurado de “Yo Soy” se tomó unos minutos para contar con más detalles la situación y aclarar que no sufrió ningún daño físico.

“Las personas a cargo de esas grúas se comunicaron conmigo y me ofrecieron disculpas. A mi, por suerte no me pasó nada, pero porque yo tengo un auto muy grande, si hubiera sido un auto más pequeño, un city car, sería otra la historia que estaríamos contando”, enfatizó.

“Yo no me dedicó a funar gente en redes sociales, no es mi especialidad ni mi intención hacerlo jamás, pero en esta oportunidad pensé si hubiera ido con mi hijo, si hubiera tenido un auto más chico y sobre todo porque no hubo ni una disculpa y creo que cuando uno la cag.. tiene que pedir disculpas”, aseguró.

“Yo también la he caga.. un par de veces manejando y al tiro pido perdón y este señor consideró que no valía la pena”, concluyó la actriz mediante la plataforma.