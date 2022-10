“No sé si reírme o llorar”: amigas realizan el peor regalo de bodas a la novia tras insólito error

Una insólita historia reveló un grupo de amigas, la cual rápidamente se viralizó a través de las redes sociales. Esto luego que una usuaria en Twitter relatara que “una amiga ha ido hoy a casarse y al llegar se han enterado de que no era la boda, que era una firma previa de papeles”.

“Entre varias le habíamos regalado un colgante con la fecha grabada de la boda (hoy), así que ahora tiene un colgante con la fecha de una vez que fue al notario”, expresó.

La fecha también recordaba otra cosa

Sin embargo, dicha fecha no solo tiene vinculo con la novia por este motivo, sino que hay otro muy diferente. “La casualidad también ha querido que hoy también sea el cumpleaños de su ex”, señaló la tuitera.

“En resumen: le he regalado a una amiga por su boda un colgante con la fecha de la firma del notario y del cumpleaños de su ex. “No me lo superes, iguálamelo”, remató.

El tuiteo se volvió viral y cuenta con más de 3 mil likes en Twitter.