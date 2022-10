Tamara Acosta se sinceró sobre su depresión endógena: “Estuve algunos días en una clínica psiquiátrica porque yo llamé al psiquiatra”

Durante la entrevista en “De tú a tú”, Tamara Acosta tuvo una emotiva conversación con Martín Cárcamo, donde se sinceró y reveló cómo ha sido enfrentarse a su depresión recurrente, también conocida como depresión endógena.

Según las palabras de la actriz, sus primeras manifestaciones depresivas comenzaron a los 14 años, periodo en el cual sentía “mucha tristeza, que también se mezcla con la adolescencia. Pero yo, ahora con la distancia, lo veo y va más allá de la adolescencia. Es una cosa que no era normal”.

“Me sentía muy sola. Me encerraba harto. Lloraba harto. Recuerdo haber llorado sola, sin saber por qué. Como por una pena profunda no más”, recordó.

“Crisis de angustia y crisis de pánico”

Posteriormente, el talento nacional contó que fue diagnosticada cerca de los 30 años, tras sufrir un fuerte episodio y darse cuenta de que tenía síntomas de los cuales debía preocuparse.

“Era sin poder moverse. Con crisis de angustia, crisis de pánico, sin poder levantarse de la cama. Ni siquiera te puedes levantar. Bañarse es como subir el Everest. Y la sensación de que no quieres estar en la vida. Que el dolor es tan grande, que uno trata que cualquier cosa que aplaque ese dolor tan grande que estás sintiendo es mejor que esto”, aseguró la intérprete.

Luego, Martín le consultó sobre si habría pensó alguna vez en el suicidio. “Sentí ganas de no estar. No pensé como que voy a hacer esto para no estar y suicidarme. Pero sí algo que me aliviara. Y si hubiese tenido algo que me aliviara, sí. Y ese es el peligro de las depresiones, que terminan en suicidio porque no se soporta”, respondió con sinceridad.

“Tengo algunos periodos borrados, no planifiqué un suicidio, pero recuerdo estar manejando y haber pensado, y tener las ganas, de soltar y ya. Tuve la lucidez de decirme a mí misma: ‘chuta, ojo’”, expresó.

A raíz de esta grave situación la actriz tuvo que internarse en una clínica psiquiátrica. “Yo llamé al psiquiatra y le dije: ‘está grave la cosa. Estoy con pensamientos suicidas’. Entonces ahí estuve unos días en una clínica. Ahí es donde me regulan todos los medicamentos”, contó.

Luego de este episodio, Tamara afirmó que se sintió bien cuando finalmente supo su diagnóstico. “Fue un alivio porque sentí que me decían ‘sabes, tú no estás loca. No eres complicada, no estás loca. No, tú tienes una enfermedad, y esta enfermedad se trata de esta manera’. Uno aprende a conocerse también, y uno sabe cuáles son los límites”, finalizó.