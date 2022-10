“Hoy una jueza se portó como la ca... conmigo”: Huelhue Sukni se sintió humillada tras juicio

La tía Helhue Sukni no lo pasó bien ayer, la abogada en su video del día contó que lo pasó pésimo en un juicio debido a que se sintió humillada por la jueza. Ella partió el video con cara de desánimo por su audiencia y les contó a sus seguidores que estaba enferma de la guata y que tuvo una situación la dejó mal, “me siento como la calla***”, partió.

“Lo pasé tan mal hue**** con una jueza, encuentro que es falta de respeto pa’ uno (...) lo más importante es que todos somos humanos”, señaló. “Hay gente que cree porque tiene palta, y hay hue**** que son unos atorrantes cul**** que no tienen donde caerse muertos e igual se creen la muerte. Hay gente que cree que porque tienen algo de poder, como dirigir una audiencia o determinar la libertad de una persona, a uno la humillan”, dijo la abogada.

“Estoy tan amargada hoy, una jueza se portó como la call**** conmigo, como el hoyo, me trató pésimo y lo encuentro el colmo. Yo tenía una audiencia a las 10 de la mañana y me tocó a las 12:27, o sea, dos horas y media después (...) Me sentí tan humillada, porque generalmente los magistrados en este país son tan educados, tan decentes, pero que un juez te falte el respeto, uno se siente mal y esa hu** me bajoneó”, agregó.

Helhue estaba cansada de la soberbia y la falta de humildad de las personas que tienen plata, “yo soy la misma hue*** con todas estas pulseras cul*** sin las pulseras, soy la misma Helhue, aquí y en la quebrada del ají. Me puedo sentar a comer en el mejor restaurante del mundo, que por cierto he ido, y sé cómo agarrar el tenedor y el cuchillo. También me puedo ir a sentar a una población, hue****, y sé cómo agarrar una cuchara de plástico como agarrar un vaso de plástico”.

“Ustedes mis amigos, que son pura cabrería, tienen que aprender de mí y uno en la vida no tiene que ser agrandado ni soberbio. No lo sean, porque arriba hay alguien que se llama Dios y Dios castiga. La gente soberbia no tiene ni un brillo”, concluyó la abogada.