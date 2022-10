Actor Fernando Larraín sufrió accidente en moto en Las Condes

Durante la tarde de hoy, llegó una información a Publimetro que hablaba sobre un accidente en el que estaría involucrado el actor Fernando Larraín, quien habría sido atropellado por un vehículo frente a varios testigos.

Además, Publimetro recibió la imagen de una persona que estaba siendo atendida en la calle y fue subida a redes sociales asegurando “Bajé a comprar y justo atropellaron al actor Fernando Larraín”.

instagram

Por lo mismo, llamamos de inmediato al actor, que no respondió, y luego a su hermano Nicolás Larraín, quien se desayunó con la noticia, porque no tenía idea: “Uy que miedo, lo llamaré de inmediato”, dijo a Publimetro.

Carabineros confirmó que en la intersección de las calles Rosario Norte con Cerro el Plomo, de Las Condes, hubo un accidente donde estuvieron involucrados dos buses, un auto y una moto, en la que iba el actor.

Por otra parte, testigos aseguraron a Publimetro, que vieron cómo lo subían a la ambulancia porque “un auto Mercedes pasó a llevar a Fernando y vi como le pusieron una bota en una de sus piernas”.

Hace pocos minutos, el conocido artista subió una historia a su Instagram también en su cuenta de TikTok donde se le ve en la ambulancia diciendo: “Estamos acá, me parece que es primera vez en mi vida que me pasaron a llevar en la moto, no sé en qué estoy en estos momentos, me cuesta hablar...”, igual bromeó con los paramédicos al decirles “Es normal que se mueva... hay que cambiar la amortiguación..”

Noticia en desarrollo