“Pensé que serías más digno”: Nicole Block respondió a su ex marido que niega haberla violentado

Hace un par de días la actriz Nicole Block denunció una preocupante situación al acusar a su ex pareja, Juan Cristóbal Meza, de violencia intrafamiliar. La joven dijo que el también compositor e hijo de Delfina Guzmán la maltrató física y psicológicamente, “golpes y patadas”, aseguró.

Cristóbal publicó en redes sociales una respuesta bastante particular a esas acusaciones: “No soy un abusador, a veces fui violento al igual que tú y me arrepiento mil veces, te he pedido perdón muchas veces”, lo cual sería una transcripción que de un mensaje que Juan Cristóbal Meza le escribió a Nicole en diciembre del 2019.

Durante esta tarde, Nicole reaccionó a esta respuesta con otro escrito en sus historias de Instagram.

“lamentablemente nunca junté pruebas o evidencias... mi error... Pensé que serías más digno y que asumirías lo que hiciste. ¿Pero qué se puede esperar de un hombre que le pega a su mujer?, ¿que falsifica firmas?, ¿o que hace y deshace con la plata de su madre?”, escribió en su Instagram y sin tapujos Nicole Block, durante horas de la tarde de este jueves

