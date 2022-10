Hombre engañó a su esposa y lanzó indignante excusa por su infidelidad: la acusó de no usar “ropa sexy”

Una mujer relató que descubrió a su pareja engañándola con otra mujer. En ese sentido, reveló que lo encontró en la cama que ambos compartían, en compañía de su amante. El hecho lo contó a través de Reddit y la historia se volvió viral a través de las redes sociales, especialmente por la indignante excusa de él.

“Encontré a mi esposo con otra mujer en nuestra cama”, partió diciendo en el relato la mujer, acorde a lo consignado por Mirror.

Tras su hallazgo, afirmó que “empecé a huir en estado de shock y él realmente no podía salir del apartamento antes de ponerse la ropa. Comenzó primero con una media disculpa”.

La increíble excusa del hombre

Sin embargo, el sujeto frenó su disculpa y comenzó a defenderse, indicando las razones por las cuales engaño a su esposa, dando una indignante excusa.

“Luego explicó por qué me estaba engañando (...) Nunca me esforcé por él. Siempre uso ropa interior cómoda y nunca del tipo sexy. Eso lo desanima. Sentía que realmente no me importaba”, relató la mujer.

La joven confesó que quedó “atónita” ante los dichos del hombre. “¿Por qué no me dijiste esto? ¿Por qué no intenté comprar lencería sexy como muchos hombres hacían con sus esposas? Dijo que no quería ‘ofenderme’ sugiriendo que mi ropa interior era aburrida y desagradable”, expresó ella.

Así terminó la historia

Tras esto, el sujeto aseguró que quería arreglar las cosas y que su amante no significaba nada. Pero la mujer rompió la relación y le dijo que se fuera.

“No me siento nada desagradable en mi ropa interior muy cómoda. Ni una sola vez. Amo mi cuerpo. Hago ejercicio de 1.5 a 2 horas al día y tengo mucha confianza en mi propia piel”, relató ella.

“¿Y cómo podía decir que no estaba satisfecho con nuestra vida sexual cuando tenemos intimidad al menos 4 veces por semana? ¿Fue todo mentira cuando dijo que lo volvía loco y cómo podía excitarlo con una ¿Míralo? Nunca entenderé a los hombres. Me dio una falsa sensación de confianza”, concluyó.