Hombre se hizo la vasectomía, no le contó a su novia y ella quedó embarazada

Un hombre de 27 años reveló a través de TikTok una particular y dolorosa historia, al revelar su experiencia en una fallida relación. Según consigna Clarín, David Blanco Blake tiene 27 años y en la mencionada red social contó el sufrimiento que vivió tras una particular situación que enfrentó.

Te puede interesar: La peor primera cita de la historia: se insultaron apenas se vieron y ambos huyeron para no verse más

En ese sentido, relató que se enamoró en el colegio de una compañera y se la presentó a su familia, iniciando una relación.

“Cuando terminé mis estudios me puse a trabajar porque dije: ‘tenemos un futuro juntos por el que luchar’. Y nos fuimos a vivir juntos”, expresó.

El joven mexicano señaló que al poco tiempo ella le contó que estaba embarazada. Pero luego al efectuarse todos los test, se descubrió que era un “embarazo sicológico”.

El hombre tomó una decisión

Tras lo ocurrido en ese momento, el hombre decidió realizarse una vasectomía. “No quería tener hijos, nunca me he visto con niños”, manifestó.

Sin embargo, por diferentes motivos jamás le contó sobre el procedimiento a su pareja y un tiempo después, cuando la vasectomía ya estaba funcionando, su novia volvió a contarle que estaba embarazada.

“Pensé que sería otro embarazo psicológico, pero esta vez los estudios dieron positivo”, expresó.

¿Quién era el padre?

“Obviamente, ella no sabía que tenía la vasectomía y le pregunté algo histérico ‘¿de quién era?’”, afirmó el joven.

Finalmente, logró enterarse quién era el padre: su mejor amigo y a quien conocía desde el colegio.

Te puede interesar: Impactante caso: niña fue robada a los 4 años y logró reencontrarse con su familia 53 años después

Tras lo ocurrido, el hombre decidió mudarse de ciudad “porque no quería saber nada más con ellos, porque no quería que me siguieran lastimando”.

Eso sí, reveló que la mujer lo sigue buscando. “A pesar de haber dejado la ciudad ella encuentra la manera de encontrarme. Me dice que si yo quiero sus dos hijos pueden ser mis hijos, claro porque ya tiene 2″, indicó.

“No volví a tener novia desde ese día, ya casi se cumplen nueve años que estoy soltero, porque cada vez que quiero salir con alguien, ella busca la manera de arruinarlo y hacer muchas mamadas que hacen que las mujeres con las que salgo, pues prefieran ahorrarse ese problema y me dejan”, relató.

En ese sentido, señaló finalmente que pese a que tiene bloqueada a la mujer en redes sociales, ella “igual encuentra la manera de buscarme y como hago contenido en Instagram no le resulta difícil encontrarme”.