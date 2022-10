Dani Castro se cansó que la traten de mentirosa por el maltrato que denunció: “Ahora YO decido que lo sepan”

La exganadora de Master Chef, Daniela Castro habló sobre las palabras que tuvo con respecto a su expareja, Max Rivera, las cuales comenzaron a dar vuelta en las redes sociales. La cocinera llevó a Instagram sus palabras ante esta situación, escribiendo en la descripción “ahora YO decido que lo sepan”. Ella mencionó que la citaron sin haberla consultado antes, ni haber hablado con ella antes de publicarlos, ahora va a contar su versión de los hechos.

“La gente especula, comenta, y habla de algo que NO saben, y que NO vivieron. Ese es el lado negativo. El lado positivo e inesperado de esta decisión que yo NO he tomado es que me han escrito muchas personas felicitándome y/o agradeciéndome por lo que salió, ya que lamentablemente vivieron lo mismo. Esos mensajes inesperados les juro que me emocionan infinito, me entregan apoyo al 100% que están para lo que necesite”, escribió.

“En un punto de mi vida he decidido mal, he repetido cosas, no miré bien y yo soy la responsable porque fueron mis decisiones. Todas esas experiencias me han hecho crecer infinito... si puedo ayudar a otras/os, si puedo hablar por los que no pudieron, ¡Lo haré una y mil veces! Así que hablen mal de mí como lo están haciendo, ya lo pasé bastante mal como para que me afecte lo que opinen”, agregó Dani Castro.

En sus historias publicó los varios comentarios odiosos que recibió, en donde la culpaban por tener mal ojo con sus parejas y de que siempre tiene problemas con los exs, así que el problema debería ser ella. Sin embargo, en su publicación, recibió mucho apoyo incluido de su excompañera del Discípulo del Chef, Tutú Vidaurre, “eres muy fuerte y buena persona, me dio mucha rabia lo que te pasó cuando me contaste… pero la vida va haciendo justicia con la gente que hace las cosas mal”. Mientras que, Nicole Putz le comentó, “todo el apoyo a todas uds”.