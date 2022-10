“Dormía en plazas”: Claudio Moreno relató las dramáticas consecuencias de la adicción

El actor Claudio Moreno relató en el programa “Podemos Hablar”, las dramáticas consecuencias que sufrió por culpa de la drogadicción, la cual lo alejó de su familia y lo tenía durmiendo en la calle, confesó en el capítulo que fue emitido la noche del viernes, bajo la animación de Jean Philippe Cretton.

El conductor solicitó que avanzaran al punto de encuentro, quiénes hayan vivido una situación de gran pena o angustia, a nivel familiar, momento en que el actor y el comediante Kurt Carrera emocionar con sus relatos.

“Lo mío tiene que ver con un dolor que nunca había sentido, que nunca había experimentado y tiene que ver con el proceso que tuve que pasar por mi rehabilitación a las drogas”, confesó quien fuese conocido por su querido personaje “Guru-Guru” en el programa “El mundo del Profesor Rossa”.

“Yo estaba interno, llevaba alrededor de cuatro meses, estaba solo, porque mi señora había tomado la decisión de irse de mi lado porque era un daño, le hacía mal a ella, a los niños… era otra persona de la que se había enamorado. Me quedé solo durante todo este tiempo, dormí en la calle, dormía en plazas, estaba tirado, no tenía ni uno”, relató sobre su negro periodo bajo el consumo de drogas.

“Yo a ti te odio”

“Me interno con la ayuda de mis papas, ellos me solventaron el tratamiento. A los tres meses tu ya tienes sano y la Claudia iba a verme todos los domingos, en realidad llevaba a mi hijo de dos años que pedía ver al papá y mi señora con mucha paciencia llevaba a los tres niños al centro”

Fue en esa etapa de rehabilitación que Moreno pensó que su mujer le daría una nueva oportunidad, pero la vida le dio el portazo en la cara.

“Estábamos en unos de estos días le digo… oye Claudia, yo me sentía medio campeón ya, y le digo… cuando yo termine este proceso que va a pasar con nosotros y ella me mira y me dice… parece que no estás entendiendo nada… tu cachay que yo a ti te odio”, le dijo a quemarropa, haciéndole ver la dura realidad que debía hacer frente.

“Que te diga eso la persona la cual tu amas, la que más te amó, con quien hice mi vida, empezamos a los 13… que me dijera te odio en mi cara, fue fuerte, lloré tres días seguidos, cada vez que yo me acuerdo de eso, de esas dos palabras me vuelvo a emocionar porque fue demasiado fuerte”.

“Con el tiempo uno le da sentido, esos tres días fueron como la muerte y la resurrección y dije esto lo sembré yo, esto es lo que estoy cosechando, yo sembré odio, sé que fui el único responsable de todo, de lo que le hice vivir a mis hijos y a mi señora, yo arrastré todo esto a un quiebre”