Periodista Josefa Barraza reveló que hace más de un año es víctima de acoso

La periodista y exparticipante de la tercera temporada de Master Chef, Josefa Barraza, denunció en sus historias de Instagram una situación de acoso que ha vivido últimamente, de acuerdo a lo reportado por el sitio TiempoX. Ella comentó que esta preocupante situación comenzó hace más de un año y que va a tomar acciones judiciales al respecto.

“Desde hace 1 año y medio, he sido acosada (intermitente), por una persona que se hacía pasar por el productor de un programa radial, y me habló con el motivo de invitarme. El programa se terminó, pero siguió escribiéndome, y llamando (muchas veces); es más, su contacto lo tengo como ‘No contestar’. Le dije que me sentía acosada por él, pero insistía”, partió afirmando.

“Lo bloquié de whatsapp y telefónicamente, y aún así no se detuvo. Me empezó a escribir por Facebook, mensajes que luego anulaba. Incluso, su último mensaje es del 7 de septiembre. Para mi cumpleaños ocurrió el hecho más grave: Me envió un regalo a mi casa, con una carta. Esto me aterró, ya que, jamás lo he visto en persona y se consiguió mi dirección”, agregó.

“Es una persona a la que le he dicho que me siento acosada por él y no se detiene. Esta es la tercera vez que he sido acosada en 3 años. Lamentablemente, los dos primeros casos quedaron en nada (por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur)”, señaló la docente de la Universidad Alberto Hurtado, quien no es la primera vez que ha experimentado este tipo de acoso.

“No puedo revelar su identidad, ya que me arriesgo a una denuncia o querella. Solo puedo decir, que es un abogado. Tomaré acciones”, terminó.

