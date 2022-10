[VIDEO] “Aberrante”: Checho Hirane habló sobre posibilidad de un Golpe de Estado y dejó la grande en Twitter

Durante la tarde de hoy, en el programa que el humorista Checho Hirane conduce en Radio Agricultura recibieron el mensaje de un auditor que se refirió a los incidentes entre estudiantes del INBA y militares que se han registrado en las últimas semanas en Santiago.

“Lo único que puedo decir es que la solución de este país va a tener que ser la misma que hace 50 años atrás”, afirmó el auditor en referencia al golpe militar de 1973.

Luego de escuchar al radioescucha, Checho Hirane expresó lo siguiente: “He escuchado a harta gente decir eso, que la única solución es un golpe de Estado, ojalá que no sea la única solución, ojalá que encontremos una salida democrática, pero yo la veo muy difícil”.

El humorista agregó que “el joven ahí decía que el presidente no ha condenado la violencia de los estudiantes contra los militares y cómo la va a condenar si el mismo en plaza Italia increpó a un militar, ¡Salgan de la calle!, ¿no se acuerdan?, Lo que pasa es que tenemos mala memoria, él era uno de estos estudiantes po...”, sentenció.

“No sé, no tengo ninguna evidencia que él haya promovido la violencia como dirigente estudiantil, nunca lo vi a él tirando piedras ni nada, pero él era el que incitaba estos movimientos, sabiendo que terminaban en violencia. Así que pedirle al presidente que hoy día diga eso, es muy difícil, y les tengo malas noticias, los militares pasarán muchos años antes que estén dispuestos a intervenir nuevamente. O sea, después de 50 años no hay ningún militar que haya estado en servicio activo durante el gobierno militar que no haya pasado por los tribunales, ninguno”, sentenció Checho Hirane.

“Porque estaba en el regimiento o porque supo y no contestó… Han inventado todo tipo de… Entonces por ningún motivo. Tendría que estar cayéndose a pedazos el país para que los militares por iniciativa propia intervengan”, cerró el humorista.

Con que liviandad e irresponsabilidad Checho Hirane habla de la opción hoy de un "Golpe de Estado" en Radio Agricultura, y señalando al final como "una mala noticia" que militares no querrían intervenir (por procesos que aún continúan por violaciones a DDHH durante la Dictadura): pic.twitter.com/q0N8uscMd4 — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) October 7, 2022

Tal como consignó el portal de The Clinic, varias fueron las reacciones en Twitter, entre otras, la diputada Emilia Schneider (Comunes) cuestionó al respecto que “esto es inaceptable. ¿Cómo es posible Radio Agricultura que amparen estas posiciones?”.

“La libertad de expresión no da para todo y evidentemente tratar con esta liviandad la dictadura y sus crímenes esta fuera de lugar. Siquiera insinuar un golpe de Estado hoy es derechamente criminal”, añadió Schneider.

Por su parte, la diputada Daniela Serrano (PC) criticó que “lo manifestado tanto por el oyente en Radio Agricultura como por Checho Hirane son dichos gravísimos, negacionistas y aberrantes. No podemos tolerar una apología así al golpe militar en un medio de comunicación masivo”.

“Considerar que un golpe militar es una solución es no haber entendido nada de la historia de Chile. Decir que es ‘lamentable’ que los militares no quieran intervenir es un verdadero insulto a todas las víctimas del terrorismo de Estado”, sentenció la parlamentaria.

[ Lee También: Con débito y crédito: Vendía marihuana usando sistema de pago electrónico y quedó detenido ]

Esto es inaceptable. Cómo es posible @AgriculturaFM que amparen estas posiciones? La libertad de expresión no da para todo y evidentemente tratar con esta liviandad la dictadura y sus crímenes esta fuera de lugar. Siquiera insinuar un golpe de Estado hoy es derechamente criminal. https://t.co/7I5SPlQ0rC — Emilia Schneider (@emischneiderv) October 7, 2022

1. Lo manifestado tanto por el oyente @AgriculturaFM como por @HiraneChecho son dichos gravísimos, negacionistas y aberrantes.

No podemos tolerar una apología así al golpe militar en un medio de comunicación masivo.#LeyDeMediosYa #Leydemedios https://t.co/7hRgss4BVC — Daniela Serrano Salazar (@SerranoDaniela_) October 8, 2022

Cómo podría ser una mala noticia que los militares no quieran hacer un golpe? Radio Agricultura pasó la línea roja de la sedición. https://t.co/ZYBSLbv29u — yasna lewin ruiz (@yasnalewin) October 8, 2022