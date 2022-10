¿Violencia o humorada?: Viralizan a mujer que pasea a su pareja como un perro

Una insólita situación se tomó las redes sociales, luego que se difundiera un video donde se ve a una mujer “paseando” a su novio con una correa para perro, mientras carga las bolsas del supermercado. En el video se ve a la pareja saliendo de un centro comercial, y luego de un rato la mujer saca la correa y se la pone en el cuello al hombre y lo comienza a tirar para que la siguiera. Registro fue publicado en Facebook por la usuaria Emily Ángel Balderrama, y aunque varios usuarios se indignaron con la situación, otros se lo tomaron con humor.

Si bien la imagen se ve de lo más denigrante, el sujeto jamás muestra resistencia o gesto de molestia y prefiere sonreírle a su pareja.

“Si no andamos así, mejor no quiero nada”, escribió la usuaria que publicó el video en Facebook, en tono de broma. Aunque no a todos les pareció gracioso, más bien hablaron de evidente violencia, según escribieron en el Instagram de Mega, quienes también compartieron el video.

Según medios de comunicación de México, el suceso ocurrió en la ciudad de Juárez, ubicada en el estado de Chihuahua, pero la identidad de la pareja se desconoce por completo.

“Debe ser denunciado”

“Deberían verificar que solo fue una “humorada” y no hay violencia, porque el abuso de parte de una mujer hacia un hombre también debe ser denunciado y condenado”. yvettemarion

“Que mal, si esa persona esta siendo vulnerada , maltratada , asi como es inapropiado con las mujeres tb debe ser con los hombres !... Igualdad de generos !! En toda situacion”barrientos_melina

Se imaginan que fuera al revés??? Locura total pero bueno…luisgm3005

“En Buenos Aires en el metro me toco ver a un hombre que le tenía una cadena al cuello a su chica, ella siempre detrás de él y con la mirada hacia abajo. Quedé loca! Pero lo que más me dejó loca es que no vi a nadie más asustado que yo, al parecer eran amo y sumisa. A qué voy con esto? Que no estas situaciones tienen que ser acordadas entre ambos porque convengamos que hoy 2022, por muy mandoneado o mandoneada que sea, quien va a salir obligado a la calle así?… sigo con la duda igual” katitamarin