“Quedó hablando como Romeo Santos”: Detenida pateó en los genitales a carabinero en Buin

Diversas reacciones generó en la red social la difusión de un video que compartieron desde la cuenta de Instagram lwvender donde se ve a una mujer que se encuentra sujetada por dos carabineros , golpear en los testículos a otro policía que se encontraba desprevenido. Mientras algunos se rieron de la dolorosa situación, otros condenaron este tipo de hechos, criticando la falta de respeto hacia la autoridad policial.

“Cuál es el chiste? todo reclaman por seguridad pero dónde está el respeto hacia carabineros.si los chilenos no respetamos nuestra policía mal lo pueden hacer los extranjeros”, “No entiendo porqué se ríen los que graban, no tiene ninguna razón para reírse”, “Y después cuando les están robando a los primeros que llaman a carabineros”, escribieron desde la cuenta El Ciudadano, donde replicaron el registro.

Según la publicación el hecho ocurrió en el estacionamiento del supermercado Líder, en la comuna de Buin.

“Por más que le tengan mala a carabineros (no todos son como la r a j a pero si los hay) es un ser humano agredido de manera violenta y física en la parte más vulnerable de la anatomía masculina por decirlo así no se puede aplaudir ningún tipo de agresión sean empaticos no sea wn saludos”, escribió giocassanova.

“Quedó hablando como Romeo Santos”

Sin embargo, otros se tomaron para la chacota la situación y bromearon que incluso el carabinero quedó con voz de pito, igual que el famoso cantante de Bachata.

“Y el Paco quedó hablando como Romeo Santos jajajana”, “Con un poco de mentolatum se le pasa el dolor”.

Además, desde otra cuenta cuestionaron el motivo de la agresión, suponiendo que el policía algo de responsabiliad tuvo en el patadón que recibió.

“Vamos a ver qué le dijo el Paco a la chica, en muchos casos cuando al Paco le pegan es por pasado a la punta, pero que lindo final”.