Round Twittero: J.A. Kast acusó de “feminismo ideológico” a ministra de la Mujer y le respondieron

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, no quiso callar frente a las palabras directas que le escribió en Twitter José Antonio Kast, quien cuestionó a la autoridad por no pronunciarse respecto a un caso de violación ocurrido en la región de Tarapacá.

“Ninguna sola palabra de la ministra de la Mujer sobre la horrible violación de una joven de 21 años frente a sus padres en Tarapacá”, escribió el ex candidato presidencial en su cuenta personal de Twitter.

Utilizando la expresión “feminismo de ideología”, kast dio a entender que la ministra “no se hace cargo de los problemas que enfrentan las mujeres por la incompetencia de este Gobierno”.

Antonia Orellana no se quedó callada y escribió en su cuenta también de Twitter: “La violencia contra las mujeres no partió en 2022 y no se erradica con cuñas caso a caso”.

“En el Presupuesto 2023 abordamos (el) déficit heredado” por el gobierno anterior, enfatizando en que la administración del ex presidente Sebastián Piñera buscaba eliminar las ayudas públicas para enfrentar este tipo de violencia.

Revisa aquí el polémico round Twittero entre Kast y la ministra de la Mujer.