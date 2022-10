JC Rodríguez y Monse Álvarez hacen un llamado para autorizar la revisión de mochilas en estudiantes: “Hay bombas molotov dentro del colegio...”

Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez nuevamente realizaron un análisis de la contingencia nacional, en donde hicieron un llamado a las autoridades para autoridad que se revisen las pertenencias de los jóvenes en los establecimientos educacionales.

La reflexión se dio mientras que en el matinal de CHV, “Contigo en la mañana”, se encontraban reporteando los incidentes ocurridos en el Liceo de Aplicación.

“Hasta cuándo va a pasar esto todos los días, no hay plan ni forma de conversación o restringir ni revisar. No puede ser que de un colegio salgan bombas molotov, en algún lado las hacen, entonces resulta que por 70 personas, hay miles que no van a clases”, inició el conductor del programa.

Posteriormente, su compañera aseguró que“tiene que haber una intervención en ese colegio, porque de verdad que hayan estas armas dentro de éste, entonces claro hay todo un proceso que son menores de edad, del aula segura, que a uno le parecen absurdas con el nivel de violencia que debiera decir que esto se corta de raíz y chao”, agregó su compañera.

“Si hay todas esas normas, acá hay una cosa que no tiene justificación y que legalmente existe la atribución ¿Hay bombas molotov dentro del colegio y nadie vigila con qué llegan? Esto no pasa en ninguna otra parte del mundo”, complementó.

“Son una minoría de alumnos, pero el problema es que son capaces de suspender las clases dos o tres veces a la semana, y uno se pregunta cómo es eso posible. No estigmatizamos, sino que denunciamos que esos 900 alumnos que quieren estudiar no pueden porque este grupo lo impide”, prosiguió tras la aclaración de Daniela Muñoz sobre que no se pueden revisar las mochilas y/o bolsos.

En la misma línea, Monserrat Álvarez se preguntó “cómo en Chile se enrollan tanto para tener que examinar las mochilas al entrar a un colegio, si la realidad ya está así, o ¿hay que esperar una reforma legal, nueva ley o normativa para que los colegios puedan revisar mochilas?”.

Al final, JC cerró el momento y aclaró que “se tiene que instalar el buen criterio, si durante semanas dentro de un colegio se hacen molotovs, se hace imprescindible que se revisen mochilas, aunque el proceso sea lento”, sentenció.