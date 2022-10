Mujer compra sándwich en KFC y encuentra inesperado ingrediente de 543 dólares en medio de su pollo

Una mujer se encontró con una increíble sorpresa tras comprar un sándwich en el Kentucky Fried Chicken. Esto luego que Joann Oliver pasara el pasado 14 de septiembre a una sucursal de KFC y pidiera un menú para almorzar en Georgia en Estados Unidos.

¿Qué pasó?

La mujer pidió un sándwich en el local de comida rápida. Tras recibir su pedido y pagar, volvió a su trabajo para almorzar.

Y al abrir el paquete se encontró con un envoltorio que estaba debajo de su sándwich, el cual en su interior tenía un total de 543 dólares.

Oliver relató al medio local WSB-TV que pensó en quedarse con el dinero, ya que adeuda varios gastos médicos.

Sin embargo, tomó otra decisión. “Empecé a contar los billetes y cuando llegué a los 500 dólares, me detuve y simplemente puse todo de nuevo en el envoltorio”.

Lo cerré, volví a dejar el sándwich tal como estaba y lo apoyé a un costado hasta que llegó la policía”, expresó.

La investigación

La policía de la ciudad de Jackson inició una investigación para determinar de donde provenía el dinero.

Esta determinó que los 543 dólares era parte de lo recaudado durante el día, y que al parecer un trabajador se equivocó y en vez de guardar el dinero donde correspondió, lo dejó en el sándwich comprado por la mujer.

La Sra. Oliver no sólo hizo lo correcto, sino que salvó el trabajo del encargado de la sucursal. Sra. Oliver, gracias por recordarnos que tenemos ciudadanos increíbles en Jackson y que personas como usted son las que nos hacen grandes”, destacó la policía en Facebook.

En tanto, desde el local le reembolsaron su pedido a la mujer y le regalaron un vale por un nuevo menú.

“Si no hacés lo correcto, el karma te lo devolverá. El dinero no era mío, no necesitaba quedármelo. Tendré el mío en el futuro”, concluyó finalmente Oliver.