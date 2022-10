“Estados Unidos es un país capitalista y a mí me encanta”: Paty Maldonado se quiere ir parcialmente de Chile

Paty Maldonado confirmó que sí se irá de Chile, pero no para siempre. La opinóloga aclaró que su plan es estar algunos meses en Estados Unidos y luego volver a tierra nacional para trabajar.

Durante la última transmisión de “Las Indomables”, Cata Pulido le consultó sobre sus intenciones de abandonar nuestro país para irse a vivir al extranjero, a lo que la exMucho Gusto aseguró que se encuentra trabajando para poder pasar la mitad del año aquí y la otra mitad en el país norteamericano.

“Yo siempre he dicho que a mí me encanta Estados Unidos porque es un país capitalista y a mí me encanta el capitalismo, me gusta la gente que tiene plata, que los ricos nunca desaparezcan del mundo”, sostuvo de entrada.

Según las palabras de Maldonado, su idea “es vivir seis meses en Estados Unidos y seis meses en Chile. Aprovechar el verano de Chile, trabajar, hacer mi café concert e irme cuando empiece el invierno aquí”.

“Pero de irme, no tengo porqué irme. Yo no he robado, no debo 600 millones de dólares como la señora Provoste, no tengo que dar explicaciones como la ministra del interior, no me acusan como a la Cathy Barriga”, lanzó sin filtro en relación a los escándalos de los políticos nacionales.