La increíble historia de la mujer que afirmó ver a un “dinosaurio” corriendo por su jardín

Una mujer en Estados Unidos aseguró que vio a un “dinosaurio” pasar corriendo por su jardín, revelando además el video del momento exacto en que un supuesto velociraptor fue visto por la cámara, en un hecho que llamó la atención de los medios internacionales.

Cristina Ryan fue quien dio a conocer el hecho, mostrando el video en donde aparecería el mencionado “dinosaurio”.

“Cualquier animal que se nos ocurra que esté ‘caminando’ a las 3:40 de la mañana, no caminaría de esta manera”, señaló la mujer a FOX35 Orlando.

“Quizás he visto Jurassic Park demasiadas veces, pero veo un raptor u otro dinosaurio pequeño”, expresó Ryan.

“Algunos dicen que es un pájaro grande, pero eso no tiene sentido, ya que lo que sea que es parece tener patas delanteras. ¿Entonces no estás seguro? Yo me quedo con raptor”, bromeó Ryan en dicha oportunidad.

Las reacciones tras el registro

El video dejó diversos comentarios entre los usuarios, quienes elaboraron sus teorías sobre la criatura que aparecería en el registro.

“¡Parece un dragón de Komodo o algún tipo de lagarto!”, señaló una persona.

“Ese es un perro que lleva un arnés arrastrando una correa. Puedes ver las cuatro patas y el arnés y la correa arrastrándose detrás de él”, aseguró otro usuario.

Cabe mencionar que el hecho fue dado a conocer originalmente en abril del 2021, pero cada cierto tiempo es reflotado debido a la curiosa conclusión a la que llegó la mujer.

En ese sentido, meses después de la viralización del video FOX35 Orlando continuó con el debate sobre qué era lo que aparecía en la imagen.

¿Una nueva explicación?

Al respecto, una nueva teoría surgió: “Me parece una grulla canadiense. Las tenemos en nuestros patios todo el tiempo”, señaló un espectador.

Sin embargo, la mujer prefirió mantenerse con su particular decisión. “Nunca ha habido una respuesta a lo que era. Incluso a pesar de preguntar a los vecinos. ¡Todos todavía estamos convencidos de que es un dinosaurio!”, concluyó.

Revisa el video