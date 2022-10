Cecilia Bolocco contó que accidente casi le arruina el matri: “Me saqué la cresta”

La reconocida animadora, Cecilia Bolocco, contó en un video de Instagram a sus seguidores un gran detalle que casi arruina la boda. Ella sufrió un accidente en su baño que le provocó una lesión en su brazo, que la dejó en la clínica diez días antes de su boda.

La modelo partió contando que se ausentó un poco porque, “estuve en la clínica, me caí, me saqué la cresta, casi me pasa algo serio. Pero gracias a Dios no me pasó nada serio”, reveló. “Solo me tuvieron que infiltrar mi bracito malo, porque tengo el manguito rotador y no lo podía mover. Y este brazo, que yo después les voy a decir qué crema me puse, ahí algo se ve, tenía un moretón, ahí algo se ve. Bueno, este moretón era negro morado y azul, porque me azoté contra el baño”, agregó.

Esto habría pasado el martes antepasado, cuando debía grabar un comercial para su nuevo perfume “Regina” que lanzará en Falabella, se levantó en la mañana y se resbaló en el baño, “yo patiné y caí como ‘Condorito’ de espalda, me azoté la cabeza contra el piso duro, imagínese, con el brazo que traté de agarrarme, me lo disloqué y el codo me lo rompí y me quedó hecho bolsa”, contó.

El sábado recién pasado, Cecilia Bolocco se casó con José Patricio “Pepo” Daire, en la casa que comparten en Lo Curro, Vitacura, Región Metropolitana. Al principio del video, ella estaba llegando a su nuevo hogar tras estar en la fábrica y ver a sus papás, a pesar de estar cansada, quería saludar a sus seguidores.