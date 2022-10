Descubren que tenían el mismo novio y toman increíble decisión: lo abandonan y se van de vacaciones juntas

Faith Bistline estaba expectante porque en los próximos días se iba a ir de viaje con su novio, desde Estados Unidos a Costa Rica. ¿La razón? Iban a disfrutar unas vacaciones para así celebrar el cumpleaños 30 de ella. Pero todo cambió inesperadamente, luego que recibiera un mensaje a través de Facebook.

¿Qué pasó?

“¿Él es tu novio?”, le preguntó una persona desconocida, adjuntado una foto de Bistline con el hombre, con quien llevaba 18 meses de relación. “Porque ha estado saliendo con mi amiga durante los últimos 10 meses”, finalizaba el mensaje.

Ella quedó impactada tras leer esto, pero creyó que se trataba de un error. Ante esto, le envió una foto de la conversación a su novio, quien vio el mensaje pero nunca le respondió.

Tras esto, recibió un mensaje de una joven, quien era la amiga que había sido mencionada en el mensaje. Se trataba de Emely Ortiz, de 22 años, y quien llevaba 10 meses de novia con el mismo hombre.

“Solo quiero saber cuánto tiempo han estado saliendo. ¿Alguna vez te mencionó a mí o no tenías idea?”, le preguntó Ortiz a Bistline.

“No tenía ni idea. Esto me está asustando un poco. Hemos estado saliendo casi un año y medio. Estoy tratando de darle la oportunidad de que me explique, pero no me responde en este momento”, aseguró Faith.

Según consigna el diario estadounidense The Washington Post, el mencionado hombre tiene 33 años y su nombre no fue dado a conocer. Tanto él como las dos jóvenes viven en la ciudad de Las Vegas.

En ese momento, Ortiz también le envió mensajes al sujeto, pero él nunca le contestó a ninguna de las dos.

El inicio de una relación de amistad

Pese a lo vivido, ambas mujeres siguieron enviándose mensajes de texto, animándose mutuamente tras lo ocurrido. Ambas además abandonaron al sujeto y se contaron cosas de sus relaciones.

Y en esas conversaciones, Bistline le contó de su viaje a Costa Rica, de que todo ya estaba pagado y que no quería perderlo, así que le hizo una invitación: que se fueran de vacaciones juntas.

“Si hablas en serio sobre Costa Rica, házmelo saber. Hablo en serio acerca de traerte a ti en lugar de él jajaja”, le escribió a Ortiz. Y ella respondió. “Sí, hablo en serio sobre Costa Rica, necesitamos unas vacaciones después de esto”, expresó ella.

De esta manera el 16 de septiembre, tres semanas después de que cada una supiera la existencia de la otra y sin jamás haberse visto en persona, las dos mujeres se fueron de viaje juntas.

Las dos jóvenes exploraron los paisajes y las cascadas del país, pasaron horas contándose sus vidas y superaron juntas el episodio.

Mientras que la noche que estaba de cumpleaños Bistline, Ortiz la sorprendió con un pastel y todo el restaurante le cantó.

“No recuerdo la última vez que fui tan feliz. La amistad es lo que te ayudará a superar todo”, señaló la cumpleañera.

Por su parte, Ortiz señaló que logró dos cosas tras enterarse de la verdad: una nueva amiga y aprender a escuchar su intuición.

La última conversación que tuvieron con el hombre

Las dos mujeres volvieron a hablar con el hombre a los pocos días después de enterarse del engaño.

Tras estar dos días sin responderle sus mensajes, sorpresivamente él le escribió a Bistline. “Lo primero que dijo fue: ‘Así que supongo que tengo que explicar un poco’. Y luego puso un pequeño emoji medio riendo. Eso realmente me molestó. Estoy como, ‘¿Es esto divertido para ti?’”, afirmó ella.

En tanto, al no tener respuesta de él, Ortiz lo fue a buscar a su casa la misma noche del día en que ella se enteró de la verdad. Pero no lo encontró. Al día siguiente en tanto, pudo conversar con él.

“Lo confronté. Él dijo: ‘¿De qué estás hablando? ¿Estás loca?’ Y luego abrí los mensajes y él dijo: ‘Oh... sí’”. Tras esto, la joven señaló que él se disculpó y le dijo que “nunca debí dejar que se me fuera de las manos”.