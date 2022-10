“En vez de drenar las energías hacia la positividad...”: Doctor File analizó las cabras de Daddy Yankee

Cristián Contreras, Doctor File, quiso reflexionar sobre la teoría planteada por Latife Soto, ya que la tarotista afirmó que Daddy Yankee rindió culto durante el show que realizó en el Estadio Nacional y que drenó energía a sus fanáticos.

“La polémica comienza con la imagen que da apertura al concierto de Daddy Yankee de hace una semana: una cabra”, inició su análisis el periodista a través de una transmisión de Youtube.

“Fíjense bien. Una cabra con ojos rojos, con unas manchas que parecen sangre y que, al final, realiza como un escupitajo al público, simbólicamente”, agregó.

Según las palabras de Contreras algunas personas le escribieron para hablarle sobre la extraña fotografía: “‘Doctor, fui al concierto y esta imagen me impactó mucho, no me gustó’. Bueno, así comenzó todo esto”.

“La polémica la desató Latife Soto, ya que ella fue la denunció que esta imagen es parte de un ritual satánico y sostuvo que muchas cantantes son del MK Ultra, y ahí la cosa se empieza a poner interesante, ya que el MK Ultra es un programa de control mental que EE.UU. desarrolló entre 1950 y 1973. Uno de los experimentos se utilizó en la música, precisamente. Según la denuncia, esto lo hizo Daddy Yankee porque tiene que rendirle culto a su jefe mayor, de manera explícita y transparente”, añadió.

El doctor recalcó que “Daddy Yankee, según Latife Soto, tendría que rendirle culto y por eso se realiza este gran ritual donde se drena la energía”.

Algunas interrogantes

Sin embargo, Cristián Contreras seguía teniendo algunas pregutnas, que no dudó en plantear: “Si es una simple cabra... ¿Por qué le puso ojos rojos? ¿No será, en vez de una cabra, el macho cabrío? Y otra pregunta: ¿Quién será el más grande de todos los tiempos? ¿Será Daddy Yankee o el macho cabrío?”, interrogó sin respuesta.

“El macho cabrío simboliza al protagonista fundamental del satanismo contemporáneo, dueño -según estas creencias de la oscuridad- y creador de este mundo”, explicó.

“Hoy, en el siglo XXI, se puede sintetizar en tres grandes tendencias esta verdadera tradición: el satanismo tradicional, el satanismo ateísta y el satanismo político”, complementó.

¿El macho cabrío?

El relato del periodista sostiene que este ser “es el hedonismo, la búsqueda del mayor placer individual posible; lo otro es el materialismo; el tercer simbolismo es el individualismo, por eso el escupo significaría indiferencia ante todo el público que estaba ahí; el cuarto simbolismo del macho cabrío es el antiteísmo; el quinto es la apoteosis; y el último simbolismo del macho cabrío es lo que se llama el voluntarismo extremo”, aclara.

Finalmente, el Doctor File terminó su reflexión expresando que: “Nadie sabe para quién trabaja. Y quizás, haciendo estos espectáculos con el macho cabrío, en vez de drenar las energías hacia la positividad, las virtudes, la sabiduría y el amor, quizás la está drenando hacia lo que hemos visto hoy. Porque los pueblos viven engañados por el amo de la materia”.

Si quieres saber más, acá te dejamos el video: