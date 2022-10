José Antonio Neme le responde a Rolando Jiménez: “Yo no estoy de acuerdo con usted y lo más seguro es que jamás lo voy a estar”

El animador del matinal “Mucho Gusto” de Mega, José Antonio Neme, fue emplazado por Rolando Jiménez tras sus dichos en el programa sobre Carabineros. El comunicador señaló que hubo líderes de opinión que criticaron el actuar de Carabineros y la Dictadura, a lo que él dijo en tono irónico “hay que pasarles una pistola de agua”, según lo reportado por TiempoX.

A lo que el integrante del Movilh, Rolando Jiménez, respondió a estos dichos del animador por Twitter, “¿Qué caricaturas de José Antonio Neme? ¿Quién y cuándo ha dicho quitémosles las Armas a Carabineros y démosle pistolas de agua? ¿Quién ha dicho que Carabineros no puede defenderse proporcionalmente usando su arma? Más seriedad para esta grave situación de inseguridad”, escribió.

“Yo no estoy de acuerdo con usted y lo más seguro es que jamás lo voy a estar. Yo no lo voy a convencer a usted y usted no me va a convencer a mí. Saludos”, respondió Neme al cuestionamiento de Jiménez.

A lo que el activista volvió a contestarle, “fíjese que yo creo qué hay temas en que podemos estar de acuerdo, pero no cuando usted hace demagogia y caricaturas en un tema tan delicado, y por cierto su indignación no es creíble porque es funcional a un ‘rostro que valientemente’ dice lo que piensa”, comentó.