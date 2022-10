Joven dejó a su perrita en una guardería, se escapó y la historia del reencuentro se volvió viral

Una joven compartió a través de su cuenta de Twitter la odisea que vivió para reencontrarse con su perrita, en una historia que se volvió viral en redes sociales. El hecho fue relatado por Julia, en una situación que aconteció en Argentina y que fue consignada por TN.

¿Qué pasó?

“Me fui a mi ciudad por el finde largo, y no pude llevar a Juana como hago siempre, así que quedó en una guardería. Me avisaron que se había escapado y no podían encontrarla”, partió contando la mujer.

Al respecto, la joven señaló que ella se encontraba a más de 100 kilómetros de distancia y que su novio salió a buscar al can, sumándose luego más personas.

Me fui a mi ciudad por el finde largo, y no pude llevar a Juana como hago siempre, así que quedó en una guardería. Hoy a la mañana, tipo 9am, me avisaron que se había escapado y no podían encontrarla. pic.twitter.com/yk5PJVZCTc — Tirabássica (@julitirab) October 10, 2022

Mientras esto acontecía, Julia tomó un vuelo de vuelta a su casa, mientras no dejaba de pensar en Juana. “El viaje se me hacía eterno, pero no dejaban de llegarme mensajes de personas que compartían la búsqueda en redes, y otras que se sumaban a rastrillar la calle. Todos sin pistas”, expresó.

El hallazgo

Tras llegar de vuelta a la ciudad de Rosario, en donde ella reside, su familia la fue a buscar en automóvil para luego continuar con la búsqueda.

Y mientras iban en la ruta, su madre vio a la perrita. “Mi vieja gritó ‘¡Juana!’ y estaba mi perra caminando por Circunvalación. En contramano”, relató.

Te puede interesar: “Es una indecente”: JLo fue señalada por el sexy look que escogió para asistir a un funeral

“A 8 km de donde se escapó, por la Circunvalación, en contramano, cansada, perdida y asustada, me la crucé. Me bajé corriendo y entré en el mismo estado que ella, crucé los carriles sin darle bola a los autos y arranqué a correr, Juana se asustó y empezó a correr más”, afirmó.

Tras esto, la perrita “empezó a cruzar todos los carriles de Circunvalación, los autos frenaban, trataban de agarrarla, pero se escapaba. Yo seguía corriendo, ya con otra gente. Uno de los autos que estaban en la fila era un móvil de la policía federal, me subieron”.

“Y en el patrullero, empezamos a seguir a Juana que no paraba de correr, ahora en el mismo sentido que los autos. En un momento, un auto la cerró y abrió la puerta. Juana se subió y se acostó. Totalmente asustada, pero también cansada. Todos empezaron a aplaudir”, agregó.

El reencuentro

“Llegué yo (en el patrullero) hasta donde estaba ese auto y me reencontré. El llanto era total, mío pero también de los policías, de la gente de los autos que frenaron, de todos”, contó la mujer, añadiendo que “cargué a Juana en el auto y estamos en casa. Está durmiendo”.

“Lo cuento acá porque todavía no puedo creer lo que pasó. Juana caminó más de 8km sin saber andar sola por la calle, cruzó toda la ciudad, cruzó Circunvalación un día de finalización de fin de semana largo, con tráfico acorde”, señaló la joven.

Te puede interesar: “Ahora me iré en paz”: Bélgica aplica eutanasia a joven de 23 años que quedó traumatizada tras ataque terrorista

Finalmente, indicó que la can “no tiene absolutamente nada, sólo gastadas las huellitas, y cansancio extremo. Por casualidad, pasé por lugar indicado, en el momento justo y nos cruzamos, porque también podría no haberla visto”.

“Algo la cuidó todo el trayecto y la guío a ella hasta mi, a mi hasta ella. Te amo, Juana. Gracias por salvarme una vez más”, concluyo Julia.

Cabe mencionar que la publicación se volvió viral, recibiendo más de 117 mil likes y 11 mil retuiteos.