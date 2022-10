Julio Milostich es víctima de hackeo: “me hackearon el WhatsApp por un link, estoy haciendo la denuncia”

El actor Julio Milostich reveló en Instagram que le usurparon la identidad y estarían ocupando su nombre para estafar a las personas. Él denunció estos hechos mostrando el número en cuestión e informando a sus seguidores y amigos que no caigan en este engaño.

“¡ATENTOS! Me acaban de hackear Whatsapp y le están pidiendo a MIS contactos transferir plata. NO SOY YO”, publicó en una foto, “si les hablo por WhatsApp pidiendo plata NO SOY YO, me hackearon el WhatsApp por un link, estoy haciendo la denuncia”, escribió en la descripción.

Historias Julio Milostich Fuente: Instagram

A través de sus historias, el actor alertó a sus contactos que si lo tienen guardado y les sale como un número desconocido, pero con una foto que sacaron de Instagram, no es él. La persona en cuestión estaría hablando por Whatsapp para pedir plata prestada a través de una transferencia bancaria.

La actriz y excompañera de MasterChef Celebrity, Begoña Basauri, le comentó, “a mí me llamaste como a las 21:30 pero no llegamos a acuerdo amigo, así que no hubo transferencia”. Se desconoce si efectivamente la contactaron para la estafa o estaría agarrando para el leseo a su amigo.