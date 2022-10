“Odio ser adulta”: joven se muda con su novio para no trabajar más y poder ver Netflix durante el día

Summer Erica es una joven de 27 años que se volvió viral tras revelar que se mudó con su novio para no trabajar más. En ese sentido, se dedica a realizar labores en su casa, estar con su perrito y ver Netflix. Además, tiene un canal de YouTube que le proporciona cerca de 500 dólares al mes, dinero que gasta en ropa y maquillaje.

¿Cómo llegó a ese estilo de vida?

La mujer relató al diario británico The Sun que “Biggs y yo teníamos una relación a larga distancia. Mi alquiler era muy alto y tenía problemas en el trabajo, por lo que él se ofreció a cuidarme”.

“Todo lo que tenía que hacer era mudarme a Escocia y nunca más tendría que preocuparme por el dinero o el estrés. Me mudé con él en junio de 2022 y no me arrepiento”, aseguró la joven.

En ese sentido, contó que su novio trabaja administrando propiedades, por lo que viaja alrededor del mundo, por lo que ella queda a cargo de la casa.

“No tengo idea de cuánto gana Biggs o cuánto gasta en la hipoteca, las facturas o cualquier otra cosa (…) Es su trabajo pagar la cuenta cada vez que salimos juntos. Desde que somos pareja lo he invitado una vez”, expresó.

Revela qué le gusta de su vida

Al ser consultada si se aburre al estar todo el día en su hogar, afirmó que “lo que más me gusta de ser una novia que se queda en casa es poder hacer lo que me gusta cuando quiero. Me encanta leer y pasar horas en el salón haciéndome las uñas”.

Eso sí, dejó en claro que su mayor aporte es mantener en orden su vivienda. “Biggs no mueve un dedo en casa. Limpio su desorden, me aseguro de que la cena esté lista cuando llegue y lavo y plancho toda su ropa. Lo prefiero de esta manera. Si él hace su propia comida, no sé qué debo agregar a la lista de compras”, indicó.

Por último, aseguró que no cambiaría nada de su vida, pese a recibir críticas por ser “perezosa”. “Odio tener que ser adulta (…) Sé que lo tengo fácil, pero no soy una princesa mimada. Odiaría renunciar a esta vida. Si tuviera que volver a trabajar, lo haría, pero ¿por qué habría de hacerlo si no lo necesito?”, concluyó.