Paty Maldonado dio su sincera opinión de Daniel Stingo: “Pensé en verdad que estaba trastornado”

Paty Maldonado no dudó en repasar a Daniel Stingo, esto luego de su polémico paso por la Convención Constitucional y también tras compartir el estudio en “Mucho Gusto”.

Todo comenzó cuando Cata Pulido lo nombró en medio de una conversación en la última transmisión de “Las Indomables”.

“Están todos callados”, señaló la animadora del programa. “Yo no había visto videos de Stingo, no me preguntes por qué, y recién lo hice. En algún momento pensé en verdad que estaba trastornado, algo le pasó”, sostuvo.

Posteriormente, la actriz aseguró que Stingo tenía un “delirio mesiánico”, a lo que Paty expuso que “era algo horroroso, como decir que era el dueño de Chile, que ellos nos iban a mandar y que no le importamos, y no podía creerlo”.

“Yo trabajé con él y estuvo en mi casa y en mi mesa”, recordó la exMucho Gusto tras ser compañeros de programa.

“No fue tanto como tú, pero en un par de meses, estuve con él porque hizo una prueba en Hola Chile y se veía un tipo piola, hablaba cuando debía hacerlo, escueto en sus intervenciones, hablando de leyes, pero esta histeria como que salió de ese closet de personalidad, se le destaparon las cañerías”, agregó Cata Pulido, quien también compartió con Stingo.

Discusiones al aire y problemas con Mega

Según las palabras de Patricia Maldonado ella conoció al exconvenional de otra manera. “En esa época no tuvimos problemas, pero sí impasse en el aire que no quedó nada, porque habló mal de Eliodoro Rodríguez que era gerente del 13, y le echó la culpa que Pepe Yeruba había muerto de pena porque se había ido de ese canal. Eso es una mentira”.

“Discutimos al aire, porque yo trabajé con Canal 13 en esos años como exclusiva”, relató, aclarando que el despido del compañero de Don Francisco fue por otros motivos, agregando más adelante que “hasta trató de dictador a Rodríguez. Pero eso quedó ahí”, añadió.

“No tuvimos problemas entre nosotros, pero él sí tuvo problemas con Mega”, concluyó la exrostro de Mega.