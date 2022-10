Ángeles Araya habló después de su accidente: “El depender de otros, cuesta”

La periodista Ángeles Araya contó en un live de Instagram de “Aquí Somos Todo”, sobre los tiempos difíciles que ha vivido tras su accidente en Turquía durante sus vacaciones. La animadora de Canal 13 ha estado con dolores desde entonces y reveló más sobre su situación.

“Íbamos en una van, el conductor se encontró con un accidente muy crítico, entonces quedamos incrustados detrás, no hubo freno, y ahí me quebré la clavícula, me pegué con el asiento de adelante, quedé moreteada”, relató la comunicadora quien decidió no operarse allá y hacerlo en Chile, ya que no conocía cómo era la atención médica en Turquía ni el idioma ni nada.

“Tuve un accidente. Son estas cosas fortuitas de la vida. Me quebré la clavícula, fue un conchazo en un accidente de auto. Me quebré y me tuve que operar de urgencia y ha sido duro, llevamos dos semanas ya en reposo, dolorosa la cuestión por la rechupaya”, contó.

La periodista reveló qué ha sido una de las cosas más difíciles de su accidente, “el perder la autonomía, perder la independencia, el depender de otros, cuesta, el pedir ayuda. Ducharme y decirle a mi hija, ‘ayúdame a secarme el pelo’. Bueno, entre todo eso me dio la lesera y dije: ‘no puedo estar tan fea’ porque estoy hinchada, aparte como que dejé de fumar, así que estoy hinchada, venía de vacaciones, todo y más, ‘dije algo tengo que hacer’. Así que fui al baño, 6 de la mañana y pum, la chasquilla y me corté el pelo también”, afirmó Araya, quien mostró su nuevo look.