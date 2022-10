“Me lo construyó mi amor”: Cecilia Bolocco mostró parte de su nueva casa con Pepo Daire

Lo que todos estábamos esperando, Cecilia Bolocco finalmente contó detalles de su matrimonio con Pepo Daire a través de una transmisión en redes sociales. La diseñadora mostró su vestido de boda, las joyas que ocupó ese día y su taller en su nueva casa.

A través de un Instagram Live, la modelo partió diciendo: “Quieren que yo les haga un tour por la casa, pero eso no, porque es nuestra casa con Pepito y con Máximo y eso es invadir sus espacios y hacerlo público. No, eso no corresponde, lo que sí puedo hacer es un tour por mi taller”.

En ese momento, la animadora de “Todo por ti” decidió compartir con sus seguidores su nuevo rincón, que cuenta piso flotante y elegantes muebles que hacen juego. En el lugar, se podía ver su escritorio regalón que trajo de su antigua casa decorado con varios retratos, perfumes y el bello ramo de flores de su boda.

“Yo no puedo mostrar el hogar, pero sí donde trabajo, porque este taller precioso, maravilloso, que me lo construyó especialmente mi amor, es tan tierno... Aquí tengo todas mis chucherías”, contó.

Asimismo, enfocó la vitrina con sus premios, incluida la corona de cuando se convirtió en reina del Miss Universo.

“Miren qué cosa más bonita, todos mis premios... No todos, algunos, el trofeo de Miss Universo, mis dos Emmy, unos libros que me hizo mi mamá con recortes de la prensa”, recordó.