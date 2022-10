Nicole Block: “No ganas nada perdiendo el tiempo con alguien que ni siquiera tiene el potencial de ser suficiente para tí”

La actriz Nicole Block subió un video a su cuenta personal de Instagram, en donde hizo una interpretación artística con un potente mensaje. Ella hizo alusión a las acusaciones de violencia mental y física de parte de su exmarido Juan Cristobal Meza, hijo de la actriz Delfina Guzmán.

“En vez de estar preocupada por un hombre, mejor preocúpate por tu salud, por tu apariencia, tu salud mental y tu futuro”, una narración comenzaba el video, mientras ella estaba sentada en una cama con los ojos llorosos y un teléfono en su oreja. A medida que avanzaba el lema, distintas escenas de ella haciendo ejercicio, maquillándose, leyendo y escribiendo en un computador.

Después, ella hace un movimiento de danza contemporánea con una versión instrumental “My Immortal” de Evanescence. “No ganas nada perdiendo el tiempo con alguien que ni siquiera tiene el potencial de ser suficiente para tí”, terminó.

“AMOR PROPIO Nadie dijo que sería fácil… Pero paso a paso lo iré encontrando… Y no descansaré hasta llegar a el!!”, escribió en la publicación.

“He guardado silencio por años…Pero ya no más. Ex marido o marido: Los golpes: patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy”, dio a conocer la actriz este mes acerca de la relación con Meza.