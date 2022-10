Hija de Pamela Díaz le respondió a la actual pareja de su padre: “¿Loca? Mmm sí JAJAJA, ¿Mentirosa? NO”

Trinidad Neira, la hija de la reconocida figura de la farándula nacional Pamela Díaz, no calló ante los insultos que recibió su mamá por la actual pareja de su padre, Francisca Morales. Esto después que la “Fiera” revelara que Manuel Neira, ni el otro papá de sus hijos, han pagado la pensión alimenticia.

De acuerdo a lo recopilado por M360, Francisca Morales insultó a Pamela Díaz en sus historias, después de sus dichos acerca de Neira. “No puedo entender como le dan tan pantalla a tanta rota, loca y mentirosa por la vida. ¡Qué desastre!”, escribió.

La hija de Pamela Díaz, Trinidad Neira, reaccionó a esto y le respondió que, “¿Loca? Mmm sí. JAJAJA ¿Mentirosa? NO”.

En los últimos días la situación de la “Fiera” ha causado revuelo tras su participación el programa del 13, “Juego Textual”, donde afirmó que “económicamente no pasan ni uno. Hoy me hago responsable yo en general de todo. Desde si están enfermos o no están enfermos, si es que comen algo, si es que están enojados. Todas las cosas las vivo sola y es súper heavy”.

Mientras que, en una conversación con “Contigo en la Mañana”, Díaz reveló que “Manuel me depositó después de esta cosa mediática, se puso al día, no tengo por qué agradecerle. Él paga 290 lucas por cada hijo y con eso tengo que estar tranquila y llegar a fin de mes”.