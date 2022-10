Joven pidió online un Play Station 5 para su novio y por error le llegó una bolsa de jabón

Una mujer pidió a través de internet un Play Station 5 para su novio, pero lo que debía haber sido un momento bonito para ambos, tuvo un confuso y sorpresivo final. Esto porque, en vez del asombro por la más reciente consola de Sony, lo que recibió el hombre fue una bolsa de jabones.

En el video se puede apreciar al joven con incertidumbre abriendo un paquete de Amazon bien sellado, quien no comprendió la sorpresa de su novia, ya que el envío fue erróneo.

“Como cuando quieres sorprender a tu esposo con una PlayStation 5. Él no tenía ni idea, miren su cara de felicidad pero la sorprendida fuiste tú y solo te mandaron un jabón Foca de 15 mil pesos” , puso la mujer en el viral.

Algunos de los curiosos comentarios del clip: “Yo pedí un jabón Foca y me llegó una Play 5. Qué Raro”, “Yo compré una Xbox y me llegaron croquetas para perro y un jabón anti pulgas”, “Me pasó con el iPhone 13 jaja. Me mandaron una pasta de dientes... Al final sí me regresaron en 30 días hábiles”, “Jajaja pobre señor, yo hubiera llorado”, “Ya no confío yo en Amazon” .

El video en el perfil de @meyligc cuenta con más de 2.1 millones de reproducciones, 135 mil likes y sobre mil comentarios.