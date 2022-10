“Terminamos llorando”: Dueño de local le regaló zapatos a adulta mayor tras tener su tarjeta vencida

Un nuevo acontecimiento logró cautivar a los usuarios de las redes sociales, en donde un dueño de local de zapatos en un local de Córdoba, Argentina, le regaló unas zapatillas a una mujer de tercera edad que tenía su tarjeta vencida.

La historia fue contada por una de las empleadas de la tienda “Montella”, Julieta Biasiono, a través de su cuenta de Twitter. “Una abuelita quiere comprarse unas zapatillas. Estaba feliz. Cuando quiso ir a pagar tenía la tarjeta vencida”, contó de entrada.

“¿Mi jefe? Se las regaló. Terminamos llorando todas con la abuelita, abrazadas”, recordó.

Posteriormente, la empleada tuvo una entrevista con Vía Córdoba, en donde aseguró que la mujer “vino por primera vez al local con su hija. Estuvo buscando zapatillas y cuando encontró estaba feliz. Bailaba y todo la abuelita, una hermosa”.

“Cuando fue a abonar y le dijimos que tenía la tarjeta vencida se le cambió la cara, se le caían las lágrimas. Su hija fue a ver si lo podían solucionar y en ese tiempo ella me dice ‘espero que no piensen que soy una estafadora y que les hago perder tiempo’. Cuando se estaban por ir, mi jefe me dijo ‘anda a decirle que se las regalamos’”, sostuvo.

Acá te dejamos algunos registros de la conmovedora situación:

Situación en mi trabajo: una abuelita quiere comprarse unas zapatillas, estaba feliz y cuando quiso ir a pagar tenía la tarjeta vencida. Mi jefe? Se la regaló. Terminamos llorando todas con la abuelita abrazadas. Solo en Montella♥️✨ pic.twitter.com/Cjh0i0CVjl — JuliBiasioni 💚🧙🏽‍♀️🌙 (@juliBiasioni) October 14, 2022