[VIDEO] “Me gustaría cantar una canción”: Un sorpresivo momento dejó un hombre en ‘Carmen Gloria a tu servicio’

Un momento bochornoso para algunos, sorpresivo para otros. Un hombre, a quien le fueron a pedir el divorcio, le pidió a la jueza Carmen Gloria (en su programa) recitar una canción, en honor a su ex, para “cerrar un ciclo”.

“Antes de dar comienzo con esto, me gustaría cantar una canción, porque quiero cerrar un ciclo con esto con mi ex. Si hubiera la facilidad que usted me diera el permiso” , fue la petición del hombre ante la jueza, quien le dio un sí.

El autor de este particular momento vivido en el programa Carmen Gloria a tu servicio, interpretó la canción Fue Difícil del exvocalista de la agrupación tropical argentina Ráfaga, Rodrigo Tapari.

Luego de que el hombre terminó su número, la jueza y algunos presentes lo llenaron de aplausos y Carmen Gloria culminó con un “esto es inédito en nuestro programa.”