“No quiero perderla”: Álvaro Ballero se encuentra muy afectado tras complicada salud de su perrita

Álvaro Ballero utilizó sus redes sociales para dar a conocer el estado de salud de su perrita Nébula, mascota que adoptó hace algunas semanas y que en estos momentos se encuentra internada tras delicado estado de salud.

A través de su cuenta de Instagram, el exchico reality compartió una sentida reflexión: “Le llevé comida hoy, a eso de las 19.30 horas, se la había preparado Ludmila, tal como nos dijo su veterinaria: arroz, pollo y zanahoria. Así fue, pero no quiso....”, partió contando.

“Acaricié su carita dentro de su jaula, no se movía, sus ojos a ratos se perdían, mi corazón se apretaba cuando su mirada se hundía, pensaba que se iba, pero después la imaginaba con su larga cola moviéndola cada vez que me vea”, agregó.

Sin embargo, el comunicador de Canal 13 le hizo la señal de la cruz en su frente varias veces, esto mientras le decía palabras esperanzadoras: “¿Vas a salir de esta cierto? ¿Vamos? ¡Vamos!”.

“A diferencia de otras visitas, no reaccionaba. Le pedí a los doctores que le hicieran exámenes por distemper, ya que sus glóbulos blancos siguen muy bajos y hoy la noté tan desconectada”, aseguró tristemente.

Tras el difícil estado de salud, Álvaro decidió compartir una pequeña reflexión sobre cómo esta perrita ha cambiado su vida.

“¿Saben? He sido duro, como piedra, hasta me han dicho que en vez de corazón tengo una roca, pero quiero cambiar, y esta señorita con su inocente mirada fortaleció ese propósito, no quiero perderla”, expresó.

Posteriormente, le mandó un mensaje a Nébula: “Soy el dueño más imperfecto que puedas tener, pero tuve la suerte de elegir a una persona increíble, tan opuesta a mí, y con ella tuvimos niños tan indescriptiblemente brillantes. Esos son quienes te quieren fuerte y de regreso aquí”.

“Yo sólo prometo tratar de ser mejor para ti, pero los demás harán de tu vida, una increíble, así como lo hicieron conmigo”, cerró su mensaje.

Horas después, Álvaro Ballero confirmó que “al fin dimos con el plasma y no tiene distemper. Gracias por sus preocupaciones y buenas energías”.

“Si Dios quiere, y si seguimos teniendo fe, vamos por buen camino”, aseguró.