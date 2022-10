Pamela Díaz quedó encantada con su nuevo emprendimiento: “Mis sueños se hacen realidad”

Pamela Díaz reveló a sus seguidores de redes sociales estar “muy feliz” de haber concretado un nuevo emprendimiento, el que pudo anunciar esta semana gracias a la dedicación que le dio estas últimas semanas.

La mediática influencer, que sólo en su cuenta de Instagram suma más de dos millones y medio de seguidores, no ha parado de encabezar innumerables proyectos comerciales, y uno de ellos, el que trabajó con dos marcas de productos de belleza, fue el que presentó este lunes en su red social.

El nuevo proyecto de Pamela Díaz

“Querida people, estoy muy, pero muy, pero muy muy feliz. Miren, aquí está. Está hermoso, se mueren el video que hice. Mis sueños se hacen realidad”, señaló la Fiera en una historia de Instagram, antes de mostrar a sus fans el envase del segundo perfume de su marca junto a Petrizzio y Plaisance.

“Estoy muy, pero muy feliz, porque ya salió el segundo perfume, que es este que está acá: Feroz, de Petrizzio. No se lo pueden perder. En un rato más le voy a mostrar el video para que usted vea en lo que estamos trabajando”, prosiguió.

Está hermoso, se mueren el video que hice. Mis sueños se hacen realidad. — Pamela Díaz

Pamela Díaz. Fuente: Instagram @pamefieradiaz.

Fue tan evidente la emoción de Pamela en sus historias, que hasta reveló la dedicación que le dio a este proyecto, donde estuvo probando diferentes aromas para dar con la fragancia que espera le guste a sus fanáticas.

“De verdad, no estoy mintiendo. Me dediqué a buscar la fragancia con todo el equipo de Petrizzio y Plaisance. Y les cuento que quedó perfecto para este verano, así es que no se lo pueden perder”, contó, no sin antes compartir el video de su nueva fragancia en Instagram.

“People estoy muy feliz, con el lanzamiento de mi fragancia FEROZ junto a @plaisancechile. Estaremos regalando 10 FRAGANCIAS para ustedes (...) sólo comenten el porqué deben ganar (...) elegiremos mañana (martes) los ganadores junto a @petrizziochile. Y bueno, ya lo saben se acabó el cuento porque la FIERA SOY YO”, publicó.