“Pero esos hue... o gente idiota hace mucho ruido”: Karol Lucero es criticado por rifar auto BMW por 10 mil pesos

Karol Lucero decidió tomarse unos minutos en las redes sociales para defenderse de las críticas y burlas tras decidir rifar su auto, en donde sortea un BMW i8 Coupé híbrido 2018 por $10.000 cada ticket.

A través de un Instagram Live, el exchico “Yingo” compartió las bases del nuevo concurso, pero recibió varios cuestionamientos sobre la veracidad del premio.

“He recibido mucho cyber acoso, bullying, todo está mal, todo lo quieren criticar. A raíz de esto, dicen que ‘es una estafa’, que ‘apuesto que no lo vas a rifar’. No ha llegado ni el día del sorteo y ya hay acusaciones”, se descargó de entrada.

Posteriormente, el influencer enfatizó en que este grupo de críticos son “un grupo mejor” y que no hay que meter a todos “en el mismo saco”.

“Pero esos hue... o gente idiota hace mucho ruido y también la gente que participa de buena fe le hacen caso. Tranquilos el sorteo se va a realizar, llevamos más de seis mil tickets y podemos llegar a los 7 mil o 8 mil para el sorteo”, aclaró y comentó que espera que estos usuarios le pidan disculpas por haber dudado de él.

Más adelante, el exMucho Gusto aseguró que los cibernautas que se toman unos segundos para lanzar malos comentarios es “gente mediocre que pierde el tiempo preocupándose de los demás, tratando de cagar a otros”.

“A mucha gente le molesta que a uno le vaya bien, que uno gane, y cuando uno lo hace... Ni siquiera soy el primero o el último que hago un sorteo, pero como soy el hue... de turno, hueb... a este hue… Es el costo, pero siempre con la consciencia tranquila de hacer las cosas de manera honesta, de buena fe y por eso estamos acá respondiendo preguntas a través de redes sociales”, sostuvo.

“Lo que diga el resto, de verdad me importan 17 hectáreas de pepino”, concluyó Karol Lucero.