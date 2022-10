“Ayer este número me envió un vídeo asqueroso”: Karla Melo denunció grave acoso sexual por redes sociales

La actriz nacional, Karla Melo, presentó una denuncia en sus historias de Instagram donde confesó ser víctima de acoso sexual por redes sociales. Ella reveló que un hombre le envió un video de alto contenido sexual que le llegó a su celular.

“Ayer este número me envió un vídeo asqueroso. Un hue** masturbándose y eyaculando sobre una foto mía. La verdad es que podría no contarles y shao, pero ¿qué pasa si le hacen eso a niñas? ¿O a una mujer que se siente amenazada por un hombre? ¿O a un niño?” La verdad es que no sé qué les pasa a este tipo de hue****, escribió.

La actriz agregó el número del hombre por si “lo quieren tapar en chu*** o si lo conocen básicamente correr”, finalizó la historia. Ella reveló que sus seguidores habrían cumplido su cometido y agradeció el gesto, “la verdad es que me encantaría que investigaran y supiéramos quién es pa funarlo y ojalá demandarlo”, continuó.

Una seguidora de Melo reveló que ella también habría sido acosada por el mismo número, quien aseguró le decía cosas asquerosas e intentó hacerle una videollamada a ella. Gracias a familiares en la PDI pudo denunciarlo y saber que el número estaba registrado cinco veces por acoso, por lo menos. Ella puso una denuncia, a pesar de afirmar que no quedan en nada, está aliviada de que la dejó de molestar.

Historias Karla Melo Fuente: Instagram

